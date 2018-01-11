Обострение в АТО: погибло трое бойцов ВСУ, четверо получили ранения

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли трое украинских военнослужащих, еще трое получили ранения и один боец – боевую травму.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, на Донбассе наблюдается некоторое обострение, противник увеличил количество вооруженных провокаций. В одном из случаев украинские военные были вынуждены открыть ответный огонь.

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На луганском направлении боевики обстреляли из минометов различных калибров укрепления ВСУ вблизи Троицкого. Особую огневую активность противник проявил в районе Светлодарской дуги. В частности, на подступах к Луганскому велся огонь из 120-ти и 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Новолуганского полтора часа боевики обстреливали украинские позиции из гранатометов, пулеметов и минометов различных калибров

На донецком направлении противник нарушал договоренности о прекращении огня из автоматических станковых гранатометов у Верхнеторецкого и шахты Бутовка.