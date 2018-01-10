Наблюдатели ОБСЕ за сутки зафиксировали более 240 взрывов на Донбассе

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что за сутки зафиксировали более 240 взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии за период с 19:30 7 января до 19:30 8 января, обнародованном на сайте ОБСЕ.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущими сутками (зафиксировав примерно 235 взрывов против ориентировочно 150)", - говорится в отчете.

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В частности, поздно вечером 8 января и ночью 9 января наблюдатели, находясь в центре подконтрольного боевикам «ДНР» Донецка, слышали 16 взрывов неопределенного происхождения в 5-12 км к северо-западу.

Также днем 9 января, осуществляя мониторинг на центральном железнодорожном вокзале Донецка, в течение ориентировочно часа команда миссии слышала 44 взрыва неопределенного происхождения и около 50 очередей из крупнокалиберного пулемета - все в 3-5 км к западу.

Вместе с тем 9 января, находясь в 1 км от подконтрольного правительству с. Пищевик, члены патруля миссии слышали 10 взрывов, оцененных как выстрелы из вооружения неустановленного типа, и 1 взрыв неопределенного происхождения – все в 1-2 км к северо-востоку, а также 9 взрывов неопределенного происхождения и огонь из стрелкового оружия на неустановленном расстоянии на северо-востоке.

"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия зафиксировала аналогичное количество нарушений режима прекращения огня и меньшее количество взрывов (6), если сравнивать с предыдущими сутками (12 взрывов)", - заявили наблюдатели.

Так, 9 января, находясь в подконтрольном «ЛНР» поселке Калиново (60 км западнее Луганска), команда СММ слышала более 30 очередей из пушки боевой машины пехоты (БМП-2, 30 мм) и 20 выстрелов из стрелкового оружия - все в 3-4 км к западу и северо-западу.