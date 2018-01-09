Боевики "ЛНР" "отжимают" у предпринимателей авто и спецтехнику на украинских номерах – ИС

В оккупированном "ЛНР" Перевальске так называемое МВД отобрало автомобили и спецтехнику у местных предпринимателей.

Читайте такжеЗа сутки в результате обстрелов на Донбассе ранены трое бойцов АТО - штаб

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», один из агрументов – отсутствие "регистрации" по правилам "ЛНР".

«В частности, по адресу: г. Перевальск, ул. Дзержинского, 24, на территории автобазы, принадлежащей ООО «Торговый дом» боевиками обнаружены и изъяты автотранспортные средства "без регистрационных документов" - с украинскими номерами (ЛАЗ г/н ВВ 08-12 ВТ, ПАЗ г/н ВВ 37-66 ВВ, ПАЗ ВВ 38-43 СВ, КрАЗ г/н ВВ 52-41 АТ, ЗИЛ г/н ВВ 11-53 ВО, ГАЗ 66 г/н ВВ 24-87 АА, погрузчик JCB 56 г/н 01-23 ВВ, 2 КрАЗа бетономешалки г/н ВI 73-56 ВВ и ВI 91-76 ВВ, 4 а/м «Волга» г/н ВВ 10-59 АЕ, ВВ 10-60 АЕ, ВВ 10-53 АЕ, ВВ 10-62 АЕ и 3 а/м «Волга» без г/н», – говорится в сообщении ИС.

Кроме того, по данным группы, в карьере, расположенном на территории пос. Бугаевка Перевальского р-на обнаружены и изъяты экскаватор JCB желтого цвета на гусеничном ходу, дробилка камня «Premiertrak», голубого цвета, принадлежащие ООО «Донкуб».