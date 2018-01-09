Папа Римский Франциск призвал мир не забывать о войне на Донбассе

Папа Римский Франциск во время встречи с дипломатическим корпусом напомнил международному сообществу о войне на Донбассе.

Об этом Франциск сказал на встрече с послами 183 стран, аккредитованными при Святом Престоле, сообщает "Радио Ватикана".

Читайте такжеПапа Римский в воскресной проповеди упомянул о Голодоморе и заверил, что молится за Украину

"Совместные старания в пользу отстройки мостов являются неотложными также и в Украине. Прошедший год посеял новые жертвы в конфликте, который угнетает страну, продолжая доставлять страдания населению, в частности, семьям, проживающим в зонах, затронутых войной и потерявших своих самых дорогих, нередко - детей и пожилых людей", – сказал Франциск.

В нынешней речи Папа Римский также сосредоточил свое внимание на двух важных годовщинах, а именно – 100-летии завершения Первой мировой войны и 70-летии принятия Всеобщей декларации прав человека.

Отмечается, что во время традиционной встречи с дипломатическим корпусом, которая проходит в начале года, глава Католической Церкви подводит итоги года, который прошел, в контексте международной панорамы и делится мыслями о неотложных задачах, стоящих перед международным сообществом.