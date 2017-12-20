"Мало чем отличается от РФ": в Госдуме увидели "интеграцию" Донбасса и России

В Госдуме РФ считают, что оккупированный Донбасс, если не учитывать уровень жизни, по укладу мало чем отличается от России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в Москве сказал на заседании так называемого "интеграционного комитета "Россия – Донбасс" депутат Госдумы Андрей Козенко.

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"Интеграция Донбасса и России с каждым днем становится все заметней", - сказал он.

По словам Козенко, оккупированные части Донецкой и Луганской областей "по укладу жизни, политической и социальной структуре общества уже мало отличаются от соседних субъектов РФ".

Он добавил, что, кроме войны, еще "и уровень жизни далеко не российский".

"Уверен, что Донбасс будет частью нашего великого государства. Это вопрос времени. Мы не имеем морального права оставить на произвол таких же русских, как и мы", - сказал Козенко.