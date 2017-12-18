Путин может прибегнуть к более масштабной атаке на Украину - экс-президент

Президент Украины в 1991-1994 Леонид Кравчук допускает, что президент Российской Федерации Владимир Путин может прибегнуть к более масштабной атаки на Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кравчук сказал журналистам.

"Я давно слежу за выступлениями российского президента и недавно слушал его пресс-конференцию, он, кажется, начинает действовать так, чтобы создать более широкое поле для возможной глубокой и масштабной атаки на Украину. Я так я считаю - может, я ошибаюсь, но у меня есть для этого основания", - подчеркнул Кравчук.

Также, по его убеждению, размещение миротворческой миссии Организации Объединенных Наций могло бы помочь восстановить мир на Донбассе, если бы "она была применена в соответствии с нормами международного права и ООН - не так, как хочет Путин".

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"Он хочет в отдельных точках применить, а мы хотим, чтобы миссия была на всей территории, прежде всего обеспечила установление границ, мирную жизнь и восстановление в конце концов всех регионов, разрушенных фактически войной. Это наша задача, и это должна быть миссия большого масштаба, так как имеем дело с таким оригинальным соседом. Но все же не могут решить без согласия Путина", - добавил Кравчук.

"Я вам скажу откровенно, что пока мы не найдем встречи двоих - Украины и России, и не сядем за стол вдвоем по этим вопросам, Путин всегда будет против", - убежден экс-президент.

При этом он напомнил, что ранее Путин заявлял, что "с украинской властью не захочет садиться за стол переговоров".

"Тогда возникает вопрос: каким образом можно решить вопрос Донбасса? Путем давления на Россию. Международное, дипломатическое давление", - подчеркнул Кравчук.

Напомним, 14 декабря корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина спросил у него, будет ли тот занимать такую же абсурдную позицию по Донбассу.

"Если вы все-таки выиграете выборы, возможно, вы и дальше будете занимать такую абсурдную позицию относительно Донбасса, относительно миротворцев.. И на практике, люди ваши, которые там решают вопросы, они и занимаются резней населения Донбасса...", - спросил украинский журналист, чем вызвал возмущение аудитории.