Миссия ООН обеспокоена смертными приговорами на оккупированном Донбассе

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций обеспокоена вынесением смертных приговоров на оккупированном Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сказала председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, представляя 20-й доклад о ситуации с правами человека в Украине за период с 16 августа по 15 ноября 2017 года.

Читайте такжеИ снова "ихтамнет": на Донбасс прибыли 120 кадровых российских офицеров

«Жители территорий, находящихся под контролем вооруженных групп, остаются лишенными доступа к системе правосудия Украины. Структуры, созданные вооруженными группами, не в состоянии обеспечивать защиту прав человека или обеспечивать эффективные средства правовой защиты», - заявила Фрейзер.

По ее словам, серьезную обеспокоенность соблюдением прав человека вызывают произвольные задержания и проведения так называемых «судебных слушаний» на оккупированных территориях Донбасса.

Она подчеркнула: «Ситуация вызывает даже большую обеспокоенность, учитывая второй смертный приговор, объявленный самопровозглашенной «Донецкой народной республикой» в ноябре».

«Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отмечает, что международное право предусматривает жесткие правила применения смертной казни, включая тщательное соблюдение международных стандартов справедливого судебного разбирательства, которые вооруженные группы явно не выполнили», - сказала Фрейзер.