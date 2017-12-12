Миссия ООН заявила об отсутствии ясности насчет защиты прав человека в законопроекте по Донбассу

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций заявляет об отсутствии ясности в правовой основе относительно защиты прав человека в проекте закона о реинтеграции Донбасса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер.

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Она напомнила, что 6 октября Верховная Рада рассматривала и приняла в первом чтении проект закона, касающийся территорий, не находящихся под контролем украинского правительства на востоке страны, с целью "восстановления государственного суверенитета над отдельными районами Донецкой и Луганской областей".

"Хотя обсуждения все еще продолжаются, на данный момент Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отмечает, что проекту закона не хватает ясности в правовой основе относительно защиты прав и свобод человека", - сказала Фрейзер.

"На наш взгляд, законодательство, и в целом вся государственная политика должна быть инклюзивной, но никак не дискриминационной, для того чтобы заложить фундамент в будущий мир и согласие в Украине", - сказала Фрейзер.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада 233 голосами приняла в первом чтении президентский законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (№ 7163).

Ко второму чтению, по словам председателя профильного парламентского комитета Сергея Пашинского, было подано почти 800 поправок. Среди прочих была подана поправка о разрыве дипломатических отношений с РФ в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона о реинтеграции Донбасса. Кроме того, в законопроекте предлагается зафиксировать 20 февраля 2014 года как дату начала агрессии России против Украины.

Также рабочая группа предлагает изменить название законопроекта на следующее: "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными Российской Федерацией территориями Украины".

6 ноября секретарь комитета Иван Винник не исключил, что рассмотрение поправок к президентскому законопроекту о реинтеграции Донбасса продлится до двух недель.