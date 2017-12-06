Конфликт на Донбассе находится в активной фазе и не является замороженным - Полторак

Министр обороны Украины, генерал армии Степан Полторак заявляет, что конфликт на Донбассе находится в активной фазе и не является замороженным.

Об этом министр обороны заявил в интервью одному из украинских телеканалов, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

«Я думаю, что рано говорить о замороженном конфликте тогда, когда только в этом году 14 тысяч раз были осуществлены обстрелы наших позиций и населенных пунктов, говорить о замороженном конфликте тогда, когда только в этом году погибли 400 гражданских лиц», - сказал Полторак.

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«Я считаю, что этот конфликт не является замороженным. Он находится в такой активной фазе - боевые действия сегодня происходят и боевые столкновения, и обстрелы. Вы знаете информацию из зоны проведения Антитеррористической операции и понимаете, что там происходит», - сказал Полторак.

Он подчеркнул, что главная задача Вооруженных сил - это защитить Украину, территориальную целостность и защитить украинский народ.

Министр обороны подчеркнул, что Российская Федерация должна уйти из Донецка и Луганска и вернуть Украине Крым.