Боевики на Донбассе прибегают к провокациям с целью дискредитации ВСУ - Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак заявляет, что боевики на Донбассе прибегают к провокационным действиям и обстрелам, направленным на дискредитацию подразделений Вооруженных сил Украины.

Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, об этом Полторак заявил во время встречи с президентом Всемирного конгресса украинцев Евгением Чолием.

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В частности, министр обороны проинформировал иностранную делегацию о ситуации на востоке Украины, отметив, что она непростая, враг прибегает к провокационным действиям и обстрелам, направленным на дискредитацию подразделений ВСУ.

Кроме того, Полторак поблагодарил правительство и народ Канады за помощь и поддержку на всех мировых площадках.

«Канадцы есть люди, которые неравнодушны ко всем проблемам. Спасибо за помощь, оказываемую нам с 2014 года, с начала российской агрессии против Украины. Это и предоставление военной одежды, и финансовая, техническая, политическая помощь на мировой арене, а также сотрудничество в рамках реализации тренировочной миссии UNIFIER с участием инструкторов Канады», - отметил глава оборонного ведомства.