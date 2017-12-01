Черниговщина в трауре: сегодня попрощались с бойцом, погибшим на Донбассе от пули снайпера (фото)

В Прилуках в Черниговской области сегодня простились с бойцом Виктором Масловым, который погиб в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Черниговской ОГА.

Согласно сообщению, старший солдат Вооруженных сил Украины, гранатометчик 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Виктор Маслов погиб 28 ноября в Донецкой области от пули снайпера. Мужчина был мобилизован в ноябре 2016 года.

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Маслова похоронили на Аллее славы на местном кладбище в Прилуках. Проститься с ним пришли родные и близкие, побратимы, представители власти и общественности.

В память о погибшем Маслова и в память о военнослужащих - участниках антитеррористической операции, погибших, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, мирных жителей на востоке Украины, в Прилуцком районе и городе Прилуки 1 декабря объявлен Днем траура.

В этот день в знак скорби по погибшим на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций района приспущен Государственный флаг Украины с черной лентой.

Кроме того, ограничено проведение развлекательно-концертных мероприятий. Также запрещено звучание развлекательной музыки на рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, в общественном транспорте, при уличном вещании.

Из Черниговской области в зоне АТО за время ведения боевых действий погибли более 180 бойцов.