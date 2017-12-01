Не дожили до зимы: появились имена погибших в ноябре бойцов АТО (фото)

Журналисты составили список защитников Украины, погибших в ноябре 2017-го года.

Так, в прошлом месяце Украина потеряла 15 героев, передает "Цензор.НЕТ".

1. Сергей Васильевич Сиротенко (позывной "Третий") родился 24.12.1977 года в селе Ольховец Звенигородского района Черкасской области.

Он погиб 1 ноября около 11.30 в районе города Марьинка Донецкой области в результате подрыва на мине.

Похоронен 4 ноября на Аллее Славы города Черкассы. У него остались бабушка, мать, брат, жена и трое детей.

2. Станислав Викторович Курбатов (позывной "Адвокат") родился 30.06.1980 года в городе Изюм Харьковской области.

1 ноября, около 11:30, во время выполнения служебно-боевого задания в районе города Марьинки, в результате подрыва на мине получил тяжелые осколочные ранения.

После операции в Покровске он был доставлен вертолетом в военного мобильного госпиталя № 61 в городе Мариуполь, где 2 ноября умер во время реанимационных мероприятий.

Похоронен 7 ноября в Изюме. У него остались жена и дочь.

3. Игорь Иванович Пащенко родился 06.03.1974 года в Чернигове.

Он умер в ночь с 3 на 4 ноября в результате отека головного мозга (как написано в свидетельстве о смерти).

Похоронен 6 ноября на кладбище Яцево в Чернигове. У него остались мать и дочь от первого брака.

4. Валентин Николаевич Ничвидюк (позывной "Якудза") родился 02.09.1989 года в городе Конотоп Сумской области.

Погиб 7 ноября в районе поселка Крымское Новайдаровского района Луганской области в результате минометного обстрела.

Похоронен 10 ноября на Выровском кладбище Конотопа. У него остались родители, жена и дочь.

5. Антон Васильевич Мишко (позывной "Тоха") родился 31.03.1985 года в Киеве.

Погиб 7 ноября в районе поселка Крымское Новайдарского района Луганской области в результате минометного обстрела. Получил тяжелое ранение головы, не дожил до больницы.

Похоронен 11 ноября на Лесном кладбище Киева. У него осталась мать.

6. Ростислав Алексеевич Данилов родился 19.06.1990 года в селе Велижаны Тюменской области (РФ). С маленьких лет переехал вместе с матерью в Украину, в город Пятихатки. 2016 года переехал в Днепр.

Погиб 8 ноября в районе шахты Бутовка Донецкой области в результате выстрела вражеского снайпера. Пуля калибра 12,7 мм попала в живот, Ростислав скончался по дороге в больницу.

Похоронен 11 ноября в Днепре. У него остались мать и беременная жена.

7. Андрей Емельянович Добровольский родился 11.12.1996 года в селе Тустань Галицкого района Ивано - Франковской области.

Погиб 17 ноября в 11.30 в районе села Троицкое Попаснянского района Луганской области в результате пулевого ранения головы, полученного во время обстрела наших позиций из крупнокалиберных пулеметов. Парня немедленно доставили в больницу Попасной, но реанимационные мероы не дали результата, и через час Андрей умер.

Похоронен 21 ноября в родном селе. У него остались родители, брат, сестра и жена.

8. Александр Петрович Смурага (позывной "Смурфик") родился 15.06.1989 года в селе Сонцево Устиновского района Кировоградской области. Последний год жил в городе Помошная вместе с гражданской женой и ее двумя детьми от первого брака.

Погиб 20 ноября в Донецкой области в результате ранений, полученных во время обстрела наших позиций.

Похоронен 23 ноября в Помошной. У него остались две сестры, два брата и гражданская жена.

9. Денис Викторович Кривенко (позывной "Ниндзя") родился 20.12.1981 в Днепропетровске.

Погиб 23 ноября в районе поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области во время боестолкновения с российскими войсками.

Похоронен 28 ноября в селе Любимовка Днепропетровской области. У него остались жена и трое детей.

10. Сергей Павлович Шевченко (позывной "Шева") родился 18.05.1974 года в селе Новопокровка Чугуевского района Харьковской области.

Погиб 23 ноября в районе поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области во время боестолкновения с российскими войсками.

Похоронен 29 ноября в Харькове на Аллее Славы. У него осталась мать, брат, жена и трое детей.

11. Сухинин Александр Витальевич (позывной "Купол") родился 25.04.1972 года в городе Макеевка Донецкой области.

Погиб 23 ноября в районе поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области во время боестолкновения с российскими войсками.

Похоронен 30 ноября в Днепре. Остались жена, дочь и сын.

12. Александр Владимирович Тюменцев (позывной "Тюмень") родился 06.05.1978 года в поселке Пионерское Тюменской области (РФ). Проживал в городе Лубны Полтавской области.

Погиб 23 ноября в районе поселка Крымское Новоайдарского района Луганской области во время боя с российскими войсками.

Похоронен 28 ноября в Лубнах. Осталась мать, сын и дочь.

13. Перепелица Максим Олегович родился 28.11.1990 года в Житомире. С малых лет жил в селе Давыдовка Хорошевского района.

Погиб 25 ноября во время боя с врагом в Донецкой области.

Похоронен 28 ноября на Смолянском военном кладбище Житомира. У него остались родители и сестра.

14. Дмитрий Юрьевич Литвинчук 14.03.1992 года в селе Крученец Черняховского района Житомирской области.

Погиб 25 ноября в полдень в районе поселка Верхньоторецкое Ясиноватского района Донецкой области в результате пулевого ранения, нанесенного вражеским снайпером.

Похоронен 29 ноября в родном селе. У него остались родители и сестра.

15. Виктор Олегович Маслов (позывной "Бача") родился 11.11.1968 года в городе Прилуки Черниговской области.

Погиб 28 ноября около 17.00 в Донецкой области в результате пулевого ранения, нанесенного вражеским снайпером.

Похоронен 1 декабря на Аллее Героев города Прилуки. У него остались родители и дочь.