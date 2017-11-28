Подробности ожесточенного боя у Крымского: военные выходили на перехват группы террористов (видео)
Группа террористов пыталась пересечь Бахмутскую трассу.
Бойцы АТО рассказали подробности боя близ Крымского, в результате которого погибли четверо военных.
По словам военнослужащих, мобильная группа выходила на перехват ДРГ врага численностью 10-12 человек. Об этом говорится в сюжете "Военного телевидения Украины".
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"Около 7.50-8.00 зафиксировали движение неопознанной группы со стороны террористов численностью 10-12 человек, которая двигалась по направлению к Бахмутской трассе с целью пересечь ее... Произошел выход на перехват вражеской группы. Завязался бой - они начали отходить, а группа начала преследование... и попала в засаду", - рассказал один украинский военный.
Также он уточнил потери: четверо бойцов АТО погибли, трое были ранены, один попал в плен.
Как сообщал УНИАН, двое военнослужащих ВСУ, которые считались погибшими во время боевого столкновения с врагом возле Крымского, вышли из-под обстрела и вернулись в свои подразделения.