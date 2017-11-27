Оцепление снято, дом Плотницкого пустует: СМИ узнали, что происходит в Луганске после переворота

Жилой многоэтажный дом, который "отжал" бывший главарь боевиков Игорь Плотницкий и жил в нем с начала войны на Донбассе, в настоящее время пуст после его побега из временно оккупированного Луганска.

Несколько жилых домов, где находились его охранники недалеко от улицы Ватутина, также пустуют, передает LIGA.net, ссылаясь на источники.

"Там никого сейчас нет после всей этой шумихи, мы шутим, что пока никто не успел их занять, понятно, что хозяева этих домов все равно вряд ли вернутся сейчас", - добавил собеседник.

Другой источник LIGA.net сообщил, что сотрудников бывшего фонда соцстрахования уже предупредили о сокращениях зарплаты на 60%.

"Все плохо. Сокращают всех пенсионеров. В среднем зарплата была в районе 18 тыс рублей, на которые было сложно прожить, а теперь и подавно (7,2 тыс рублей, - ред.)", - добавил источник.

В центре города сегодня нет оцепления террористами.

Читайте такжеНовый главарь луганских боевиков заявил, что не будет блокировать обмен пленными

"Возле здания бывшей Луганской облгосадминистрации полностью открыто движение для пешеходов и машин, там достаточно людно", - отметил местный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

По его словам, боевики усилили патрулирование города и ищут традиционно "украинских диверсантов". "Но автоматчиков с белыми повязками, которые приезжали на прошлой неделе из Донецка, нет", - добавил он.

Напомним, 25 ноября так называемый Народный Совет самопровозглашенной "Луганской народной республики" принял решение о досрочном прекращении полномочий главаря псевдореспублики Игоря Плотницкого.

Как сообщалось, 24 ноября главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья.

23 ноября советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тыс. военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.

21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков "ЛНР" Игорем Плотницким и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря "ДНР" Александра Захарченко и ФСБ РФ.