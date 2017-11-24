Названы "официальные" причины отставки Плотницкого: "контузия и боевые ранения"

Главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья. Об этом сообщил "министр госбезопасности "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовал информационный ресурс боевиков.

"Игорь Венедиктович Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья. Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии.­ В соответствии с его решением я приступаю к исполнению обязанностей "главы Республики" впредь до предстоящих выборов", - заявил "министр государственной безопасности "ЛНР".

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Он также сообщил, что теперь бывший глава станет уполномоченным от "ЛНР" по исполнению Минских соглашений.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября в Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницьким и Игорем Корнетом, к противостоянию присоединились боевики главаря «ДНР» Александра Захарченко и ФСБ РФ.

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали в центре Луганска значительное количество военной техники и вооруженных лиц, были перекрыты дороги и заблокированны учреждения. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Луганске происходят разборки не только между местными бандами, но и между российскими спецслужбами.

23 ноября советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что Плотницкий выехал в Россию, а в оккупированный Луганск вошли регулярные подразделения армии РФ численностью около 1 тыс. военнослужащих, включая спецназ ГРУ и спецназовцев МВД РФ, а также тяжелая техника: танки, БТР, артиллерийские установки.

24 ноября стало известно, что главарь "ЛНР" Плотницкий ушел в отставку.