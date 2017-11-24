Появились подробности ожесточенного боя на Луганщине, в результате которого ВСУ понесли потери

В ходе затяжного боя в районе села Крымское Луганской области силы АТО столкнулись с штурмовой группой террористов, которую враг прикрывал огнем из крупнокалиберных артиллерийских орудий.

Об этом в комментарии рассказал ветеран АТО, заместитель командира "Грузинского национального легиона" Шота Кеделашвили, передает "Обозреватель".

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"Там была 58-я бригада. С той стороны сначала открыли огонь из минометов и других крупнокалиберных орудий. Потом в наступление пошла штурмовая группа, как они себя называют, которая столкнулась с нашими", — сказал Кеделашвили.

Отметим, что в ходе боя украинские военные понесли потери, есть раненые.

"С той стороны тоже есть потери. Наши ребята эти территории не отдали. Даже немножко сумели передвинуть позицию в нашу пользу", — рассказал Кеделашвили.

Как сообщал штаб АТО, в течение суток на Луганском направлении горячее всего было на подступах к Крымскому. Там произошло боевое столкновение, которое длилось около восьми часов.

"Украинские бойцы уничтожили четверых оккупантов, еще пятеро – ранены. К сожалению, погибли и четыре наших героя, еще двое были ранены", - рассказали в штабе.