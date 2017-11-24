На Луганщине - ожесточенный бой: ВСУ понесли значительные потери, за сутки ликвидированы 8 боевиков (видео)

В течение суток на Луганском направлении горячее всего было на подступах к Крымскому. Там произошло боевое столкновение, которое длилось около восьми часов, передает пресс-центр штаба АТО.

"Украинские бойцы уничтожили четверых оккупантов, еще пятеро – ранены. К сожалению, погибли и четыре наших героя, еще двое были ранены", - говорится в сообщении.

Кроме того, российско-террористические войска обстреливали оборонительные укрепления сил АТО возле Крымского из 82-мм минометов и легкого пехотного вооружения. Из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов противник беспокоил защитников Новоалександровки, а на Светлодарской дуге под гранатометний огонь попали защитники Луганского.

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На Донецком направлении горячее всего было на Приазовье. Там российские наемники выпустили более двух десятков мин разных калибров. Вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие они применили вблизи Павлополя, а у Водяного незаконные вооруженные формирования вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В целом за прошлые сутки по всей линии столкновения зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны врага, в том числе и одно боевое столкновение. Почти в каждом случае военнослужащие ВСУ отвечали противнику прицельным огнем", - рассказали в штабе.

"К сожалению, за прошедшие сутки погибло пятеро украинских военных, еще четыре - получили ранения. Состояние здоровья одного военнослужащего тяжелое, троих – удовлетворительное. Потери врага за эти сутки 17 человек: 8 – погибших и 9 раненых", - добавили в пресс-центре штаба АТО.

Ранее СМИ сообщали, что от военных поступали сообщения о мощных боях, которые идут вблизи оккупированного Желобка на Луганщине.