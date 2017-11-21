В "ЛНР" назревает переворот: центр Луганска захвачен "чужими" боевиками с гранатометами и БТР (видео)

В центре Луганска под бывшее управление МВД подогнали БТР, здание оцепили вооруженные люди, некоторые с ручными гранатометами. Об этом в Facebook сообщил журналист Андрей Дихтяренко.

«В Луганске под управление МВД подогнали БТР, здание оцепили вооруженные люди, некоторые с ручными гранатометами. Похоже, Корнет решил "обжаловать решение суда" о своем увольнении с поста министра. Теперь главное, чтобы в процессе "подачи апелляции" не пострадали жители окрестных домов. Эти войнушки происходят в самом центре города», - отметил Дихтяренко.

Как сообщает 0642.ua, вчера, 20 ноября, главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий своим "указом" снял с поста "министра МВД" Игоря Корнета. Корнет отказался подчиняться этому приказу.

Также сообщается, что Корнет забаррикадировался в здании МВД вместе с бывшим "Беркутом". Здание оцепили военные лояльные Плотницкому. Военные взяли под контроль ещё минимум здание КРРТ (телевидение).

Читайте такжеНа Донбассе между "горловскими" и "донецкими" террористами начались разборки за ресурсы - разведка

В то же время источники «Новой газеты» утверждают, что они вооружены стрелковым оружием и минометами. Плотницкий, который утром находился на рабочем месте, якобы приказал им освободить город, однако они приказ проигнорировали. Неизвестные блокируют доступ к административным зданиям, сотрудники распущены по домам.

По неподтвержденным данным, в Луганск из Донецка прибыли три военных «Урала» с боевиками "охраны", которая подчиняется главарю "ДНР" Александру Захарченко.

Ранее сообщалось, что в "ЛНР" разгорелся конфликт между "казаками" и "милицией".