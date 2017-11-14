Вчера боевики обстреливали ВСУ на всех направлениях: двое военных ранены

Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной. Подконтрольные России вооруженные боевики продолжают применять оружие против украинских защитников.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook, особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня вечером и ночью.

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Так, при темном времени суток, на Луганском направлении враг резко увеличил количество обстрелов. В частности, применяя минометы калибра 120-мм, гранатометы и стрелковое оружие, оккупанты 4 раза обстреляли защитников Новотошковского. С такого же вооружения российские наемники открывали огонь по нашим укреплениям в районе Майского. Применяя пехотное вооружение, боевики также нарушали перемирие неподалеку Троицкого, Крымского, Зайцевого и Луганского.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия несколько раз были обстреляны наши позиции в пригороде Авдеевки. Под огонь противника из 82-мм миномета и стрелкового оружия попали защитники Марьинки, а вблизи Мариуполя российско-террористические войска выпустили 5 мин калибра 120-мм по защитникам Павлополя. В этом же районе под гранатометний огонь попали опорные пункты неподалеку Широкино.

В общем, за минувшие сутки боевики 33 раза нарушили перемирие. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины 23 раза открывали адекватный ответный огонь. В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения.