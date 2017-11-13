Боевики 14 раз нарушили перемирие, ранены двое украинских военных - штаб АТО

С начала суток боевики 14 раз нарушили перемирие, ранены двое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие. В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения», - говорится в сообщении.

В штабе также отмечают, что оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной. Несмотря на уменьшение количества обстрелов, российско-террористические войска на разных участках фронта пытаются втянуть силы АТО в боевые противостояния.

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«На Луганском направлении враг из 120 мм миномета и стрелкового оружия обстрелял позиции украинских защитников возле Луганского. Минометы калибра 82 мм были применены недалеко от Лопаскино и Троицкого. Кроме того, на протяжении сегодняшнего дня оккупанты провоцировали военнослужащих ВСУ в районе Крымского и Зайцево», - подчеркнули в пресс-центре.

По данным штаба, на Донецком направлении под огонь из пехотного вооружения попали защитники Авдеевки, Песков, Марьинки и Старогнатовки, а возле Новотроицкого позиции сил АТО обстреливал снайпер.

Также сообщается, что в районе Мариуполя боевики выпустили около двух десятков мин калибра 120 и 82 мм по защитникам Водяного.

«При необходимости военнослужащие сил АТО давали врагу жесткий ответ из стрелкового вооружения и гранатометов», - добавили в пресс-центре.