Боевикам "сливают" информацию о маршрутах миссии ОБСЕ на Донбассе – ИС

14:39, 10 ноября 2017
Война
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Из неизвестных источников командование боевиков получило информацию о о планах СММ ОБСЕ проконтролировать перемещения вооружения в зоне их ответственности.

Боевики не пустили СММ ОБСЕ на полигон

Командование российских оккупационных войск продолжает целенаправленно препятствовать деятельности представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Как сообщает группа «Информационное сопротивление», командование «9 ошмсп 1 АК ДНР» запретило представителям СММ ОБСЕ посетить территорию своего военного объекта – полигон «Маркино».

«Из неизвестных источников командование «3 омсбр» и «7 омсбр» оккупационных войск было заранее оповещено о планах представителей СММ ОБСЕ проконтролировать перемещения вооружения и военной техники в зоне их ответственности, что дало им возможность заранее провести мероприятия по маскировке тяжелых вооружений и ввести временные ограничения на их перемещение», – говорится в сообщении.

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Теги: #миссия ОБСЕ на Донбассе#боевики препятствуют ОБСЕ