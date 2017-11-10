Боевикам "сливают" информацию о маршрутах миссии ОБСЕ на Донбассе – ИС

Командование российских оккупационных войск продолжает целенаправленно препятствовать деятельности представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Читайте такжеС приходом морозов на Донбассе возможно обострение - ОБСЕ

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», командование «9 ошмсп 1 АК ДНР» запретило представителям СММ ОБСЕ посетить территорию своего военного объекта – полигон «Маркино».

«Из неизвестных источников командование «3 омсбр» и «7 омсбр» оккупационных войск было заранее оповещено о планах представителей СММ ОБСЕ проконтролировать перемещения вооружения и военной техники в зоне их ответственности, что дало им возможность заранее провести мероприятия по маскировке тяжелых вооружений и ввести временные ограничения на их перемещение», – говорится в сообщении.