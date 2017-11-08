ОБСЕ зафиксировала два десятка "Градов" в подконтрольном боевикам Хрустальном

20:12, 08 ноября 2017
Война
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Однако вооруженные мужчины отказали членам миссии в доступе ко второму военному объекту рядом с Хрустальним.

Фото УНИАН

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что зафиксировали расположение 13 реактивных систем залпового огня «Град» в подконтрольном боевикам селе Хрустальном.

Читайте такжеС приходом морозов на Донбассе возможно обострение - ОБСЕ Об этом сообщает миссия в своем отчете за период с 19:30 6 ноября до 19:30 7 ноября, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

«В нарушение соответствующих координат отвода (вооружения) в неподконтрольных правительству (Украины) районах Специальная мониторинговая миссия в целом видела 19 реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град», 122 мм) в двух местах неподалеку от Хрустального (прежнее название Красный Луч, в 56 км юго-западнее Луганска)», - говорится в отчете.

Также отмечается, что вооруженные мужчины отказали СММ в доступе к военному объекту возле Хрустального, которое контролируется боевиками «ЛНР». Наблюдатели с внешней стороны видели 9 «Градов», которые находились внутри этого объекта. Они сообщили об этом инциденте Совместному центру по контролю и координации.

Кроме того, по данным СММ, вооруженный мужчина отказал ей в доступе ко второму военному объекту рядом с Хрустальным.

Отдельно сказано, что по определенным координатам отвода вооружения, но за пределами выделенных мест его хранения, СММ видела два танка (Т-64) в подконтрольном боевикам «ДНР» селе Александровское (прежнее название Розы Люксембург, в 90 км юго-восточнее Донецка) в месте, где, как объяснили наблюдателям вооруженные члены «ДНР», проводились учения по боевой стрельбе. При этом, члены СММ заявили, что не слышали проведения учений по боевой стрельбе.

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Теги: #ситуация зоне АТО#обсе вооружение боевиков