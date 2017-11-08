С приходом морозов на Донбассе возможно обострение - ОБСЕ

На Донбассе "в последнее время усилились нарушения режима прекращения огня", - заявил Александр Хуг, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, сообщает Reuters.

Читайте такжеОбострение в зоне АТО: 17 вражеских обстрелов, погибли двое украинских бойцов Полтысячи наблюдатели ОБСЕ в регионе в среднем фиксируют 220 случаев использования тяжелого оружия за неделю, это рост с 40 случаев в неделю после перемирия на урожай.

"Мы видим сигналы опасности усиления противостояния", - сказал Хуг. Он отметил, что ситуация постепенно ухудшается.

"Если не решить некоторые из этих вопросов с военной техникой сейчас, то ... мы увидим эскалацию насилия до конца этого года", - сказал он.

Когда, под конец этого месяца, земля замерзнет, станет легче передвигаться танкам, тяжелой артиллерии и другой технике, заметил наблюдатель. Хуг также отметил, что самое тяжелое оружие является основной причиной смертей в зоне АТО.

Хуг вновь призвал стороны отвести тяжелое оружие. "Вдоль 500-км контактной линии где происходят бои, силы стоят практически рядом и, конечно, это путь к повторению того самого".

Хуг отметил, что режим прекращения огня нарушают обе стороны. "Отвечать на огонь также является нарушением договоренностей. Нет исключений к правилу неиспользования оружия", - подчеркнул Хуг.