За неделю ОБСЕ зафиксировала 6 жертв среди гражданских на Донбассе

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявляет, что за последнюю неделю СММ зафиксировала 6 жертв конфликта на Донбассе среди гражданского населения, которые получили ранения. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.

В частности, Хуг рассказал о количестве жертв среди гражданского населения с момента предыдущего брифинга, который состоялся 20 октября.

"С тех пор, как я последний раз выступал перед вами, СММ ОБСЕ подтвердила еще 6 случаев ранений среди гражданского населения", - сказал Хуг.

По его словам, два человека, мужчина и женщина, получили ранения во время двух инцидентов в микрорайоне «Трудовские» Петровского района оккупированного Донецка.

"Женщина находилась в 700 метрах от блокпоста так называемой "ДНР", а мужчина в 350 метрах от того же блокпоста. Ответственность за это несут те, кто стреляет. Однако, есть еще как минимум моральная составляющая ответственности для тех, кто фактически использует гражданское население в качестве живого щита", - заявил первый заместитель главы СММ.

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"Через 3,5 года полного пренебрежения интересами гражданского населения, через 3,5 года жертв среди гражданского населения и разрушений всего, о чем они заботились, стало понятно, что все, что мы наблюдаем, и с чем сталкиваются мирные жители на востоке Украины можно считать лишь систематическими, жестокими нападениями на них и их дома", - сказал Хуг.

"Ирония заключается в том, что стороны заявляют, что они ведут борьбу ради тех же людей, на которых они нападают. Они утверждают, что защищают тех, кому они причиняют ущерб, размещая позиции в их домах или вблизи них", - сказал Хуг.

"Меня удивляет, как можно заявлять о ведении борьбы за людей или для их защиты, одновременно убивая и причиняя им телесных повреждений, уничтожая их дома и доводя их семьи до нищеты", - подчеркнул Хуг.

"Очевидно, что этот конфликт ведется не в интересах гражданского населения. Его разжигают те, кто обязался прекратить его", - сказал Хуг.

Как сообщал УНИАН, 12 октября Хуг на брифинге в Донецке заявил, что в текущем году наблюдатели подтвердили 400 жертв среди гражданского населения на Донбассе.