"С черной летучей мышью": миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе боевиков с новыми шевронами

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали в рядах боевиков "ДНР" с новыми шевронами. Об этом сообщается в оперативной сводке миссии.

"На блокпосте на северной окраине Новоазовска, что в 40 км к востоку от Мариуполя команда СММ видела мужчину, одетого в темно-зеленый цифровой камуфляж. На плече у него был шеврон с изображением черной летучей мыши на синем поле с желтой окантовкой", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что мужчина был "вооружен автоматом (AK-74), который наблюдатели оценили как новый".

Как сообщал УНИАН, ранее наблюдатели ОБСЕ зафиксировали около 50 танков возле оккупированной Мануиловки. В неподконтрольных правительству районах члены патруля миссии видели 45-50 танков Т-72.