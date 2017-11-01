Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали около 50 танков возле оккупированной Мануиловки

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявили, что зафиксировали около 50 танков возле оккупированной Мануиловки. Об этом говорится в отчете миссии.

"За (определенными) линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах члены патруля миссии видели 45-50 танков (Т-72), которые стояли на огражденной территории заброшенного промышленного комплекса к юго-западу от с. Мануиловка (65 км к востоку от Донецка)", - говорится в отчете.

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Также в неподконтрольных правительству Украины районах наблюдатели видели танк (модификация Т-64, снабженная оборудованием для разминирования) вблизи села Никишино (60 км северо-восточнее Донецка).

"СММ фиксировала наличие мин возле участка разведения сил и средств в районе Петровского. 27 октября БПЛА СММ зафиксировал более 100 противотанковых мин (TM-62), из которых 28 были заложены в два ряда поперек ул. Паши Ангелиной между подконтрольными «ДНР» Петровским и с. Викторовка (42 км юго-западнее Донецка). Мины были заложены вдоль дороги и в полях по обе стороны от дороги; детонаторы мин были заметны", - говорится в отчете.

"Команда СММ еще раз посетила постоянное место хранения вооружения «ДНР», расположение которого не нарушает соответствующих линий отвода, и заметила, что там до сих пор не хватает 8 танков (трех Т-64 и пяти Т-72). Вооруженное лицо, которое находилось на месте хранения вооружения, задержало патруль Миссии примерно на 35 минут. Наблюдателям не удалось попасть на второе постоянное место хранения вооружения в подконтрольном «ДНР» районе, поскольку там никого не было", - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, вблизи Калиновки оккупанты расстреляли гражданское авто, водитель погиб. Чтобы скрыть вину за гибель мирного жителя оккупанты пытались ввести местное население в заблуждение, обвинив погибшего в причастности к диверсионной деятельности.