В Беларуси впервые осудили боевика "ДНР"

В Витебске 29-летнему гражданину Беларуси вынесен приговор по статье "участие в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон на территории иностранного государства, а так же участие в вооруженном конфликте, военных действиях без уполномочия государства при отсутствии признаков наемничества", сообщает местное издание "Наша Ніва". По данным журналистов, суд проходил в Витебске за закрытыми дверями.

Читайте также"Пули летали, как мухи": на Донбассе ранен сербский наемник "ДНР" (фото)На скамье подсудимых оказался житель населенного пункта Поставы Алексей Ершов, который принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне террористической группировки "ДНР".

В итоге по приговору суда Ершов осужден на 2 года ограничения свободы без направления в исправительные учреждения, так называемую "домашнюю химию".

Издание отмечает, что Ершов не стеснялся выкладывать снимки с боевых действий в социальных сетях. Есть много снимков, где он позирует с огнестрельным оружием, танками, на фоне въезда в Донецк.

В Беларуси у Алексея есть супруга и ребенок.

Ранее белорусов, которые воюют на территории иностранных государств, могли осудить только по статье "наемничество", однако затем по инициативе КГБ были внесены изменения в Уголовный кодекс, в результате чего за решеткой могут оказаться и те, кто борется не за деньги, а из идейных убеждений.

Ранее не были известны случаи, чтобы в Беларуси судили именно за участие в боевых действиях, отмечает белорусское издание.