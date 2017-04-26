На Донбассе воюют итальянские наемники - La Stampa

Граждане Италии оказались как среди добровольцев на стороне украинских правительственных войск, так и среди российских террористов. Хотя большинство из них воюют все же на стороне сил России. На сегодня точно известно целый ряд имен, передает ZN.UA со ссылкой на итальянскую газету La Stampa.

И почти все они из северной Италии. Турин стал главным центром вербовки в южноевропейской стране. Из этого города, в частности, 55-летний Франческо Севарио Фонтана, который еще в 2014 году стал добровольцем батальона "Азов".

"Нам приходится не легко. У нас мало оружия, а схватки в основном на близкой дистанции. В ход идут даже коктейли "Молотова", - сказал итальянец, который в Украине получил позывной "Стан". Он постоянно курсирует между Пьемонтом и Украиной.

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Из Турина родом и Вальтер Небиоло. Раньше он был строителем, долгое время жил в Лигурии. Однако недавно полиция арестовала его за то, что прятал в гараже оружие и боеприпасы. На своей странице в Facebook он опубликовал несколько фото, где он в бронежилете, шлеме и с пулеметом. Небиоло отрицает, что был наемником. Он отмечает, что был "сподвижником движения защиты Европы", которое зародилось после агрессии России против Украины.

Несколько итальянцев из Турина также отправились на Донбасс, но не для того, чтобы воевать, а чтобы оказывать первую медицинскую помощь. Так, к примеру, поступил бывший десантник по прозвищу "Карло". "Я не хочу проблем с пророссийскими боевиками. Их итальянские сторонники постоянно угрожают", - пояснил он. На фронте он оказывает первую медицинскую помощь раненым украинским военным. "Я учу солдат, как стабилизировать рану, прежде чем транспортировать раненых в тыл", - говорит он.

В Турин ведут и следы двух других бойцов, которые, правда, воевали на Донбассе на стороне Москвы. Их имена не разглашаются, поскольку расследование против них продолжается. Вероятно, они были членами международной группы, вдохновленной гражданской войной в Испании. Эта группа с 2015 года вербовала боевиков в российский террористический отряд "Призрак" в Донецке.

Издание пишет, что по меньшей мере 10 итальянцев воюют на стороне российских боевиков, которых финансирует Москва. Одним из самых известных наемников стал Антонио Катальдо. Журналисты отмечают, что он профессионал. В России и Казахстане он обучался различным методам войны, рукопашному бою и прыжкам с парашютом. Катальдо был наемником в Панаме и Ливии. Теперь он восемь месяцев провел на Донбассе в составе боевиков, которые захватили Луганск. От них итальянец получил две награды. Он надеется в ближайшее время отправиться в Сирию.

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В Луганске воюет и беглец от итальянского правосудия, бывший ультрас Андреа Палмери. В Италии его приговорили к почти четырем годам заключения за убийство левого активиста. А с 2014 года он воюет против тех, кого Кремль называет "украинскими нацистами". Хотя Палмери с гордостью демонстрирует тату в форме свастики у себя на плече. "На Донбассе я, наконец, чувствую себя как дома. Потому что здесь я в окружении настоящих фашистов", - говорит наемник.

"Спартак" - это позывной бывшего солдата итальянской армии Массимилиано Каваллери. Он воюет на стороне российских террористов в Луганске. На Facebook он хвастается наградами, которые получил от боевиков. "Каждый раз, когда я стрелял в украинского солдата, представлял, что убиваю одного из наших политиков в Брюсселе", - сказал итальянец.

На стороне России воюет и выходец из Рима Альберто Фазоло - активист "Международного форума Донбасса". Эта организация вербует наемников для Кремля. А в Италии прикрывается утраправими организациями.

Издание пишет, что "левый" с Венето Эди Онгаро признался журналистам, что был завербован в таверне города Портогруаро. Он стал российским наемником из-за безработицы. Онгаро тоже был членом отряда "Призрак", вероятно, с двумя другими туринцами.