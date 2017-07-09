Российский наемник на Донбассе взял в заложницы женщину и пытался попасть в РФ - разведка

14:35, 09 июля 2017
Война
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Разведчики фиксируют случаи дезертирства и преступных действий в отношении местного населения со стороны российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях востока Украины.

фото УНИАН

 Российский наемник на Донбассе взял в заложницы женщину и пытался в дальнейшем попасть на территорию РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

«Военнослужащий из состава 11-го отдельного мотострелкового полка Минченко Николай Николаевич (позывной "Бес", гражданин РФ) самовольно покинул место несения службы с оружием. В то время, когда он скрывался, взял в заложники гражданское лицо (женщину) и пытался в дальнейшем попасть на территорию РФ», - говорится в сообщении.

Разведчики фиксируют случаи дезертирства и преступных действий в отношении местного населения со стороны российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях востока Украины.

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Теги: #разведка на Донбассе