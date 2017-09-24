В Сирии убит российский генерал, который командовал боевиками "ДНР"
21:21, 24 сентября 2017Мир
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По словам источника, речь может идти о предательстве, так как обстрел велся по точной наводке.
Асапов не выходил на связь с 16:00 субботы / crime-ua.com
В Сирии в результате минометного обстрела был убит генерал-лейтенант российской армии Валерий Асапов. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передают "РИА Новости".
Как заявляют в российском оборонном ведомстве, Асапов был убит в результате обстрела со стороны боевиков ИГ.
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В соцсетях пишут, что Асапов погиб под Дейр-эз-Зором, вместе с генералом погиб переводчик.
Напомним, что Асапов командовал боевиками террористической организации "ДНР", он руководил так называемым "1-м армейским корпусом", который дислоцируется в Донецке.
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