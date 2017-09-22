На Донбасс из Сирии снова перебросили группу спецназа ФСБ России - ИС

На оккупированную территорию Донбасса из Сирии перебросили группу спецназа ФСБ России. Об этом говорится в сообщении координатора группы "Информационное сопротивление" (ИС) Дмитрия Тимчука в соцсети.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ видела на оккупированном Донбассе наемников со знаками отличия РФВ сообщении говорится, что в Седово Донецкой области с начала сентября находится группа спецназа ФСБ РФ с условным названием "Град".

По данным ИС, боевики, которые входят в группу, находились на территории Новоазовского района в 2014 году и принимали участие в его захвате и боях с подразделениями полка Национальной гвардии Украины "Азов".

"Впоследствии спецназ перебросили в Сирию, где до недавнего времени он выполнял задачи в составе российского контингента, после чего был снова переброшен на Донбасс. Для поддержки группе дали бронегруппу в составе пяти ББМ (из состава подразделения "1-го АК ДНР" из Новоазовска)", - написал Тымчук.