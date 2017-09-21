СМИ сообщили о новых потерях российских войск в Сирии

В Сирии при исполнении боевого задания погиб российский военнослужащий-контрактник Владимир Тарасюк.

Как сообщает издание Newirkutsk, погибший был жителем города Братск.

По словам друзей, роковая поездка в горячую точку была для него не первой. В 2000-х он дважды воевал в Чечне. В Сирию он отправился контрактником.

Читайте такжеМинобороны РФ обвинило США в организации наступления боевиков в Сирии на российских военных

По словам младшей сестры погибшего Ольги Долматовой, Владимир погиб при возвращении на базу. Кроме него в засаду к боевикам попали полковник и генерал. Всех расстреляли. Это произошло в 10.30 утра 16 сентября. Владимир получил осколочное ранение в голову, потерял много крови. Вертолет не имел возможности приземлиться и забрать раненых на борт.

В то же время, в минобороны России о потерях 16 сентября в Сирии не сообщали. Однако накануне РИА Новости со ссылкой на начальника главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковника Сергея Рудского сообщило, что в провинции Идлиб в Сирии получили ранения трое российских военных во время наступления группировки "Фронт ан-Нусра". Также, согласно этой информации, 29 российских солдат попали в окружение, но смогли вырваться из него.