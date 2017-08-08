Общее количество подразделений РФ на Донбассе составляет около 39-40 тысяч – Муженко

Общее количество российских подразделений на Донбассе на сегодня составляет около 39-40 тысяч.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко в интервью LIGA.net.

Читайте такжеПотерял работу из-за боевиков: в Эстонии уволили мужчину, который поддерживал террористов на Донбассе

Озвучивая последние данные по численности российских подразделений на Донбассе, он сказал: «Общее количество, которое мы определяем, на сегодняшний день составляет порядка 39, до 40 тысяч. Это общая военная группировка. Боевики, наемники и кадровые российские военнослужащие. Не так давно, как вы помните, были взяты в плен очередные российские военнослужащие, и это еще раз подтверждает, что там присутствует кадровый состав вооруженных сил РФ».