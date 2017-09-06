Германия и Франция разработают концепцию присутствия "голубых касок" на Донбассе

Федеративная Республика Германия и Франция с учетом расхождений между Украиной и РФ в ближайшее время разработают концепцию видения миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении представителя МИД Германии Мартина Шефера.

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«Вместе с французскими партнерами по нормандскому формату в ближайшее время разработаем нашу концепцию с учетом расхождений между Украиной и РФ в видении мандата «голубых касок», - заявил он. Шефер отметил, что «не в интересах Германии превращение войны на Донбассе в замороженный конфликт, наподобие Приднестровья или Грузии». «Очевидно, многие международных вопросов в сфере безопасности без РФ не решишь, это касается и Северной Кореи. Поэтому сразу отвергать российские предложения недальновидно», - считает он.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Он напомнил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров государств в «нормандском формате» подчеркнул необходимость введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета безопасности ООН.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутриукраинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.