Для ООН неприемлемо привлечение сепаратистов к переговорам о миротворцах на Донбассе – МИД ФРГ

Для Организации Объединенных Наций является неприемлемым привлечение сепаратистов к переговорному процессу о миротворческой деятельности на Донбассе.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении представителя МИД Германии Мартина Шефера.

«Не стоит сразу критически воспринимать такую инициативу Путина: в конце концов, речь идет о конкретном предложении, созвучном с украинским, хотя и за исключением нескольких ключевых разногласий», - заявил он.

«И действительно: говорить только о контактной линии неуместно, ведь сепаратисты препятствуют СММ ОБСЕ на всей территории востока Украины, а не только вдоль линии разграничения», - отметил представитель МИД Германии.

«Для ООН неприемлемой и неизвестной является практика привлечения сепаратистов к переговорному процессу о миротворческой деятельности в том или ином регионе», - подчеркнул Шефер.

Читайте такжеЭкс-генсек НАТО увидел "дьявола" в предложении России по миротворцам на Донбассе

При этом он отметил, что можно только «гадать на кофейной гуще», что побудило президента РФ Владимира Путина к такому решению. «Будет видно, что именно будет представлено в Нью-Йорке. Открытым является вопрос национальности участников миротворческой миссии», - отметил представитель МИД ФРГ.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Он напомнил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров государств в «нормандском формате» подчеркнул необходимость введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета безопасности ООН.

5 сентября президент РФ Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутриукраинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.