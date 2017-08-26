"Школьное перемирие": боевики 8 раз обстреляли украинские позиции

Российско-оккупационные войска сегодня снизили активность: с полуночи они лишь 8 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

Читайте такжеПорошенко: с начала российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев

Как сообщается в сводке пресс-центра штаба антитеррористической операции по состоянию на 18:00, "в районе проведения АТО второй день "школьного перемирия" характеризуется уменьшением активности российско-оккупационных войск".

С начала суток боевики вдоль всей линии разграничения не применяли минометы и другое тяжелое вооружение.

Вместе с тем непродолжительные и единичные обстрелы позиций сил АТО с использованием стрелкового оружия и гранатометов зафиксированы вблизи Водяного, Павлополя, Старогнатовки, Широкино и Талаковки, что на Приморском направлении, отметили в штабе.

Кроме того, противник дважды применял оружие в районе Авдеевской промзоны.

Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 8 раз открывали огонь.

"Четко соблюдая мирные договоренности и учитывая, что обстрелы укреплений сил АТО были неприцельными, имели откровенно провокационный характер, Вооруженные силы Украины ответный огонь не открывали", - отметили в штабе.