"Школьное перемирие": боевики 8 раз обстреляли украинские позиции
Четко соблюдая мирные договоренности, украинские военные ответный огонь не открывали.
Российско-оккупационные войска сегодня снизили активность: с полуночи они лишь 8 раз открывали огонь по позициям украинских военных.
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Как сообщается в сводке пресс-центра штаба антитеррористической операции по состоянию на 18:00, "в районе проведения АТО второй день "школьного перемирия" характеризуется уменьшением активности российско-оккупационных войск".
С начала суток боевики вдоль всей линии разграничения не применяли минометы и другое тяжелое вооружение.
Вместе с тем непродолжительные и единичные обстрелы позиций сил АТО с использованием стрелкового оружия и гранатометов зафиксированы вблизи Водяного, Павлополя, Старогнатовки, Широкино и Талаковки, что на Приморском направлении, отметили в штабе.
Кроме того, противник дважды применял оружие в районе Авдеевской промзоны.
Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 8 раз открывали огонь.
"Четко соблюдая мирные договоренности и учитывая, что обстрелы укреплений сил АТО были неприцельными, имели откровенно провокационный характер, Вооруженные силы Украины ответный огонь не открывали", - отметили в штабе.