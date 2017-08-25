Боевики нарушили "школьное перемирие" сразу, как только оно началось

Боевики в Донбассе начали нарушать "школьное перемирие" сразу, как оно вступило в силу, говорится в заявлении украинской стороны СЦКК, размещенном на сайте Минобороны.

Читайте такжеЗавершился ремонт водовода "Горловка-Торецк", который был поврежден в феврале в результате боевых действийВ сообщении отмечается, что подразделения АТО поддерживают введеный трехсторонней контактной группой режим "школьного перемирия" по всей линии разграничения сторон на Донбассе, который установлен с 00 часов 25 августа.

В свою очередь, боевики начали обстрелы еще до полуночи и продолжили после.

По данным украинской стороны СЦКК, уже на второй минуте установления "школьного перемирия" боевики обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов позиции сил АТО в районе поселка Талаковка.

"С 00.30 по 00.45 часов 25 августа, во второй раз нарушив режим тишины, боевики обстреляли дома мирных жителей в поселке Зайцево. Никто из местных жителей не пострадал", - отмечается в сообщении.

"ВС Украины на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали", - подчеркивает украинская сторона СЦКК.

Как сообщал УНИАН, 23 августа лидеры государств "нормандского формата" выразили поддержку режиму прекращения огня по случаю начала учебного года, "школьное перемирие" должно было начать действовать с 00:00 25 августа.