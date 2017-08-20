В штабе АТО отрицают информацию о продвижении ВСУ на Донбассе

Об этом говорится в сообщении пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«В социальных сетях продолжает распространяться ложная информация о том, что подразделения Вооруженных Сил Украины продвигаются вперед и занимают новые позиции по линии фронта. Так, недавно появилась информация, что военные подразделения отдельной механизированной бригады прошли вперед на два километра и закрепилось в районе Светлодарской дуги», - заявили в пресс-центре.

«Информация по продвижению подразделений Вооруженных Сил Украины вперед и занятии новых позиций на линии фронта, что распространяется в социальных сетях, не соответствует действительности», - подчеркнули в штабе.

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«Пресс-центр Штаба АТО сообщает, что все подразделения Вооруженных Сил Украины, которые принимают участие в проведении АТО, занимают районы, определенные Минскими соглашениями. Линию разграничения никто не пересекает», - отмечается в сообщении.

Пресс-центр штаба АТО не уточняет о каком источнике информации идет речь. Однако известно, что в последнее время о продвижении ВСУ в районе Светлодарской дуги сообщал волонтер Юрий Мисягин. Сегодня он дополнил инфомрацию от 2 августа о продвижении ВСУ, отметив, что силы АТО тогда продвинулись на 2 км.