Украинские военные продвинулись вперед на Светлодарской дуге - волонтер

19:17, 02 августа 2017
Война
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ВСУ продвинулись больше чем на 1 километр на Светлодарской дуге.

ВСУ продвинулись на Светлодарской дуге / фото УНИАН

Волонтер Юрий Мысягин сообщил, что силы АТО "хорошо прошагали" вперед на Светлодарской дуге. Он отметил, что это произошло из-за систематических обстрелов и провокаций со стороны противника.

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"Наша пехота на Светлодарской дуге была вынуждена хорошо прошагать вперед, больше чем на 1 км, закрепиться и поставить опорники уже на новых наших позициях", - говорится в его сообщении в Facebook.

"Светлодарская дуга потихоньку закругляется", - добавил волонтер.

Как сообщал Мысягин 24 июля, боевики несут потери на Светлодарской дуге: 7 террористов доставлены в морг Стаханова.

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Теги: #продвижение ВСУ на Донбассе#ВСУ на Светлодарской дуге