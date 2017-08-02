Украинские военные продвинулись вперед на Светлодарской дуге - волонтер

Волонтер Юрий Мысягин сообщил, что силы АТО "хорошо прошагали" вперед на Светлодарской дуге. Он отметил, что это произошло из-за систематических обстрелов и провокаций со стороны противника.

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"Наша пехота на Светлодарской дуге была вынуждена хорошо прошагать вперед, больше чем на 1 км, закрепиться и поставить опорники уже на новых наших позициях", - говорится в его сообщении в Facebook.

"Светлодарская дуга потихоньку закругляется", - добавил волонтер.

Как сообщал Мысягин 24 июля, боевики несут потери на Светлодарской дуге: 7 террористов доставлены в морг Стаханова.