Хуг заявил об открытии новых патрульных баз миссии ОБСЕ

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил об открытии новых патрульных баз наблюдательной миссии в зоне АТО. Об этом он сказал во Львове на брифинге во вторник, 15 августа, передает ZAXID.net.

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«Сейчас наблюдательные базы миссии ОБСЕ работают в Стаханове, Дебальцево, Горловке и в других неподконтрольных районах. В ближайшее время мы планируем открыть базу повторно в Станице Луганской. Последняя передовая патрульная база, которую мы открыли, расположена в Попасной Луганской области. Это место, в котором на постоянной круглосуточной основе расположена команда наблюдателей», - отметил Хуг.

По его словам, в светлое время суток они будут осуществлять патрулирование в этом районе вдоль линии соприкосновения - пешим способом или на автомобилях. В ночное время будут находиться на базе и осуществлять мониторинг оттуда.

«Маршруты наблюдения пролегают до границы с Российской Федерацией», - добавил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине.