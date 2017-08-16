ОБСЕ призывает расчистить от неразорвавшихся мин и боеприпасов территорию на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) призывает все стороны на Донбассе расчистить от неразорвавшихся мин и боеприпасов территорию.

Об этом говорится в заявлении СММ, обнародованном в социальной сети Facebook.

В частности, в миссии отметили, что необходимые меры по разминированию территории на Донбассе необходимо осуществлять уже сейчас.

Также наблюдатели заявляют, что СММ по-прежнему лишена права доступа к населенным пунктам Пикузы и Счастье, потому что стороны не выполняют обязательства по устранению мин, которые они разместили.

"Практика свидетельствует об ограничении свободы передвижения и о рисках, с которыми сталкиваются все гражданские лица, живущие вдоль линии соприкосновения. Это проблема, которая поднимается всеми гражданскими лицами, рассказывающими СММ ОБСЕ, что наличие мин и неразорвавшихся боеприпасов ставит их и их детей под угрозу, лишает их возможности свободно передвигаться и препятствует получению средств к существованию", - подчеркнули в СММ.

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"Угроза настоящая. В этом году в настоящее время СММ ОБСЕ подтвердила 89 жертв среди гражданских лиц, связанных с минами и боеприпасами - 27 убиты и 62 ранены", - заявляют в миссии.

Вместе с тем, в СММ утверждают, что для полной очистки территорий на Донбассе от мин понадобятся годы, но миссия убеждена, что возможно расчистить от неразорвавшихся мин и боеприпасов те районы и дороги, по которым чаще всего передвигаются гражданские лица. В этой связи отмечается, что три последних патрулирования миссии вдоль дороги Дебальцево-Светлодарск засвидетельствовали, что, если у обеих сторон есть воля, тогда разминирование возможно. По словам наблюдателей, на участке этой дороги стороны проводят значительные работы по разминированию.

Наблюдатели напомнили, что обязательства сторон заключаются в том, что они должны расчистить территории от мин, как это было согласовано в шестом параграфе Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и в решении Трехсторонней контактной группы в Минске о противоминной деятельности от 3 марта 2016 года.

"И это обязательство Совместного центра по контролю и координации помогать и содействовать разминированию - задача, которая возложена на СЦКК подписантами Минских соглашений. Роль СММ ОБСЕ заключается в наблюдении, проверке и составлении отчетности по соблюдению сторонами их обязательств, осуществляемых в соответствии с Минскими соглашениями, в том числе по разминированию", - говорится в заявлении.