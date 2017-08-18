Обе стороны на Донбассе продолжают ограничивать свободу передвижения наблюдателей - ОБСЕ

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг отмечает, что обе стороны на Донбассе продолжают ограничивать свободу передвижения наблюдателей на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга в Киеве.

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"Работа СММ, а также наши усилия по содействию стабилизации и нормализации ситуации зависит от того, будут ли разрешать нам стороны выполнять нашу работу, и в частности, будет зависеть, будут ли стороны разрешать и обеспечивать нашим наблюдателям беспрепятственный и безопасный доступ ко всем районов Украины. Однако на практике этого нет. Обе стороны ограничивают нашу свободу передвижения", - сказал Хуг.

Также он обратил внимание, что было уничтожено огнем из стрелкового оружия техническое оборудование для наблюдения, в том числе в ночное время, на Донецкой фильтровальной станции.

Хуг напомнил, что другие технические средства для наблюдения, и в частности беспилотные летательные аппараты, попадали под обстрелы неоднократно.

"Ограничение нашей деятельности по мониторингу иногда переходит в насильственные действия или угрозы применения силы против наших невооруженных гражданских наблюдателей", - сказал Хуг.