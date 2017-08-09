Волонтеры показали, как Россия стягивает военную технику вдоль границы от Прибалтики до Черного моря (фото, видео)

С начала августа 2017 года началось масштабное перемещение российской военной техники по всей линии европейской границы Российской Федерации. Это наблюдается от берегов Балтийского моря в Санкт-Петербурге и до берегов Черного моря, включая оккупированный украинский Крым, сообщают волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm.

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Они предоставили ряд фото- и видеоматериалов, которые детализируют их выводы:

02.08.2017: Состав российской военной техники на железнодорожной станции "Лиски". Город Лиски, Воронежская область:

03.08.2017: Состав военной техники на железнодорожной станции "Неклиновка". Село Покровское Неклиновский район, Ростовская область:

03.08.2017: Железнодорожная станция "Сергиев Посад". Город Сергиев Посад, Московская область:

05.08.2017: Состав военной техники на железнодорожной станции "Краснодар-1", Город Краснодар, Краснодарский край:

07.08.2017: Состав военной техники на железнодорожной станции "Зимовники". Поселок Зимовники, Ростовская область:

07.08.2017: Состав военной техники на железнодорожной станции в городе Самара:

07.08.2017: Колонна военной техники в городе Санкт-Петербург:

07.08.2017: Состав военной техники, зафиксированный в момент передвижения через дамбу Волжской ГЭС в Волгоградской области:

07.08.2017: Передвижение военной техники в оккупированном Крыму:

08.08.2017: Состав военной техники на железнодорожной станции "Нерехта". Город Нерехта, Костромская область:

08.08.2017: Состав военной техники на железнодорожной станции "Россошь". Город Россошь, Воронежская область:

Названия населенных пунктов и мест, где зафиксировано передвижение российской техники в начале августа, отмечены на карте:

Еще одним косвенным признаком не учебных целей переброски техники можно считать подготовку новых веток железнодорожных путей. Например, в 2008 году, за 2 месяца до начала вторжения в Грузию, Российская Федерация начала авральную прокладку новой железнодорожной ветки к грузинской границе.

7 августа 2017 года в российских СМИ появились сообщения о том, что железная дорога на юге РФ, которую проложили в непосредственной близости к украинской границе, фактически введена в строй.