Подвал и психологические пытки: освобожденный судья Руденко рассказал о своем пребывании в плену у боевиков

Сегодня служба безопасности Украины заявила об освобождении из плена боевиков "ЛНР" украинского судьи Виталия Руденко. О его судьбе больше девяти месяцев фактически ничего не было известно. Он попал в плен, когда на оккупированной территории у него умер отец. Руденко захватили боевики так называемой "ЛНР". Держали в подвале, подвергали психологическим пыткам, чтобы заставить сотрудничать с самопровозглашенной властью. Об этом в интервью "ТСН" сразу же после освобождения рассказал сам Виталий Руденко.

Украинский судья попал в плен в октябре 2016-го. На оккупированную территорию он поехал, чтобы похоронить отца. Боевики задержали его на блок-посте. Надели наручники, мешок на голову, далее - одиночная камера в подвале бывшего Луганского СБУ.

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"Есть только общий коридор, через который заводят и выводят арестантов. Оно слышно, когда человек заходит сам по себе, а слышно, когда человека не то что заносят, но с большим трудом он передвигается. Когда человек стонет", - вспоминает мужчина.

Первые две недели к нему никто не заходил, из еды - кружку воды и два ломтя хлеба. Затем начались допросы. Судья с удивлением узнал, что боевики имеют свободный доступ ко всей базе украинского Единого реестра досудебных расследований, где вся информация об уголовных производствах, следователях и судьях. Одно из дел, которое когда-то вел Руденко, а именно приговор сепаратисту, директору "Луганскводоканалу", стало поводом обвинить его в госизмене так называемой "республике". Наказание - 20 лет за решеткой.

"Госизмена в виде оказания правовой и другой помощи иностранному государству. Когда я спросил у следователя, какому же иностранному государству я оказывал помощь, если я являюсь гражданином этого государства и выполняю обязанности этого государства", - говорит Руденко.

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Он знал, что был в Минских списках на обмен. Однако боевики решили его не отдавать, а использовать судью для пропаганды. Ему предложили признаться сепаратистским СМИ, что он отрекается от Украины и остается в так называемой "ЛНР". Что будет в случае отказа, знал не понаслышке.

"Одевают мешок на голову, наручники, бьют, поливают водой. Потом бьют электротоком - это называется "аппарат Алиса" - когда подключают к мочкам ушей, до кончиков пальцев и идет команда "Алиса" и включается аппарат электротока", - говорит Виталий Руденко.

Отречься от проукраинских взглядов его заставляли и угрозами в сторону жены и детей, хоть те и находились на подконтрольной Украине территории. На видео, которым так лакомились сепаратистские СМИ, видно, что Руденко очень нервничает, однако вынужден говорить то, что ему написали - признаваться в симпатиях боевикам.

"Я украинец до мозга костей. Я был, есть и остаюсь гражданином Украины, я патриот своей страны. Я не продавал, не продаю и никогда не продамся. То, что я был вынужден пойти на сделку со следствием, это уже был шаг отчаяния", - говорит освобожденный из плена.

Из-за того, что пошел на уступки боевикам, его отпустили из подвала. Обязали жить на территории так называемой "республики", но СБУ и волонтеры из организации "Патриот" помогли Руденко убежать домой.

"Ощущения словами не передаются, когда ты этого ждал 9 месяцев, находясь в подвале, и твоя нога ступает на родную землю", - отмечает Виталий Руденко.

Уже завтра освобожденный судья увидит свою семью. Вернуться Руденко планирует и к работе.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о возвращении из плена боевиков "ЛНР" одного из украинских заложников, который удерживался на оккупированной территории около девяти месяцев. По данным спецслужбы, в течение девять месяцев он незаконно содержался и подвергался пыткам в "МГБ ЛНР", надеясь вернуться в Украину.