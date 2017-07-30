Украинский судья Виталий Руденко освобожден из плена боевиков - СБУ

Служба безопасности Украины заявляет о возвращении из плена боевиков "ЛНР" одного из украинских заложников, который удерживался на оккупированной территории около девяти месяцев. По данным спецслужбы, в течение девяти месяцев он незаконно содержался и подвергался пыткам в "МГБ ЛНР", надеясь вернуться в Украину. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте такжеВ зоне АТО задержали экс-боевика "ДНР", который прятался от ВСУ у родственников

"29 июля 2017 года, при содействии волонтерской группы "Патриот" и Службы безопасности Украины, на контролируемую украинской властью территорию вернулся один из заложников так называемой ЛНР - судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, боевики две недели удерживали у себя и издевались над украинским блоггером-инвалидом Людмилой Сурженко, после чего отпустили ее. Сурженко была задержана 13 июля в Луганске.