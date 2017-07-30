В штабе АТО заявляют об относительном затишье в зоне боевых действий: два обстрела за день

Сегодня в зоне АТО отмечается уменьшение интенсивности вооруженных провокаций со стороны российско-террористических группировок. Как говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00 30 июля, с полуночи до 18 часов противник дважды нарушил перемирие.

Так, около 16 часов боевики из стрелкового оружия открыли огонь по опорному пункту Вооруженных сил Украины в районе Марьинки на Мариупольском направлении. В результате обстрела один украинский военный получил пулевое ранение. На Донецком направлении террористы из гранатомета били по украинским укреплениям в Зайцево.

Читайте такжеВооруженные боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ возле оккупированного Новоазовска

«Несмотря на относительное затишье, силы АТО находятся на позициях в полной боевой готовности. Ведь нередко в темное время суток незаконные вооруженные формирования коварно активизируют свою активность», - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, в Крыму выпустили на свободу боевика "ДНР", обвиняемого в убийстве 16-летнего парня на Донбассе. Речь идет о Вадиме Погодине, экс-командире батальона "Керчь".