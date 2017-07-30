В Крыму выпустили на свободу боевика "ДНР", обвиняемого в убийстве 16-летнего парня на Донбассе

В Крыму из следственного изолятора выпустили бывшего командира батальона ДНР Керчь Вадима Погодина, которого обвиняют в пытках и убийстве 16-летнего украинца на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил российский блоггер Александр Тверской.

«Российский оккупант Вадим Погодин из батальона "Керчь", расстрелявший в июне 2014 года на востоке Украины украинского школьника Степана Чубенко (5 пуль в голову, предварительно выбиты все зубы) сегодня оказался дома. Его отпустили из СИЗО Симферополя. Двое других фигурантов поэтому делу тоже избежали наказания. Один отпущен, другой находится неизвестно где. А Степана ублюдки задержали за сине-голубую ленточку на рюкзаке. Перед убийством мародеры сняли с него кроссовки. Замотали скотчем и расстреляли почти в упор», - написал Тверской.

Также он опубликовал скриншот публикации Глеба Глинки, адвоката Погода, который написал российскому наемнику «ДНР» Эльдару Хасанову: «Вадима выпустили!».

«На скриншоте муж Елизаветы Глинки (глава благотворительного фонда «Справедливая помощь», погибла в декабре 2016 года в авиакатастрофе у побережья Сочи - УНИАН) радуется свободе Вадима Погодина. К слову, она с мужем приютила Погодина, когда тот сбежал из Донецка после всех своих зверств», - добавил Тверской.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины 21 июля обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой передать одного из главарей «ДНР» Вадима Погодина, который в 2014 году зверски убил общественного активиста, вратаря Краматорской молодежной команды футбольного клуба «Авангард» Степана Чубенко.

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16-летнего Чубенко пытали и расстреляли боевики «ДНР» за проукраинскую позицию.

Он учился в краматорской общеобразовательной школе №12, увлекался спортом. С 2014 года с друзьями участвовал в митингах в поддержку территориальной целостности Украины, которые проводились в Краматорске. Ребята помогали украинским военным, помогали местным жителям во время обстрелов, которые осуществлялись пророссийскими боевиками. Рискуя жизнью, Чубенко снял с городской площади флаг так называемой «ДНР».

В июне 2014-го Степана задержали боевики батальона «Керчь» за желто-голубую ленту на рюкзаке. Парня отвезли в Горбачево-Михайловку, где после пыток расстреляли.

В честь Чубенко в Краматорске был организован футбольный турнир.

8 мая 2016 посмертно награжден орденом «Народный Герой Украины». 21 ноября 2016 в школе, где он учился, открыта мемориальная доска.