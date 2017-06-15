Очередной "гумконвой" из России выехал на Донбасс
Перед прибытием на государственную границу, колонна разделится на две части.
Очередной "гумконвой" из России выехал на неподконтрольную территорию Донбасса. Об этом сообщает МЧС РФ.
"66-я колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса выдвинулась в сторону российской границы. Автомобили везут свыше 500 тонн гуманитарных грузов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что колонна проследует в два пункта назначения – Луганскую и Донецкую области Украины. Перед прибытием на государственную границу, колонна разделится на две части, говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН ранее, продолжается инженерное обустройство границы на участке ответственности пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тимчук.
"Так, с целью противодействия нелегальной миграции, недопущения перемещения оружия и контрабанды из "ЛДНР" в обход пограничного пункта пропуска "Донецк" (напротив временно контролируемой боевиками пункта пропуска "Изварино"), на обоих флангах пункта пропуска проводятся работы по установке заградительного забора", - говорится в его сообщении.