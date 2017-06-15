Очередной "гумконвой" из России выехал на Донбасс

Очередной "гумконвой" из России выехал на неподконтрольную территорию Донбасса. Об этом сообщает МЧС РФ.

"66-я колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса выдвинулась в сторону российской границы. Автомобили везут свыше 500 тонн гуманитарных грузов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что колонна проследует в два пункта назначения – Луганскую и Донецкую области Украины. Перед прибытием на государственную границу, колонна разделится на две части, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, продолжается инженерное обустройство границы на участке ответственности пограничного управления ФСБ РФ по Ростовской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тимчук.

"Так, с целью противодействия нелегальной миграции, недопущения перемещения оружия и контрабанды из "ЛДНР" в обход пограничного пункта пропуска "Донецк" (напротив временно контролируемой боевиками пункта пропуска "Изварино"), на обоих флангах пункта пропуска проводятся работы по установке заградительного забора", - говорится в его сообщении.