В СЦКК сообщили, что боевики обесточили Донецкую фильтровальную станцию

Вечером Донецкая фильтровальная станция была обесточена и в очередной раз прекратила работу.

Об этом украинской стороне СЦКК рассказали сотрудники ДФС, сообщается на странице пресс-центра АТО в Facebook.

Уже через 20 минут после этого боевики заявили, о якобы начале обстрела со стороны Вооруженных Сил Украины, в результате которого была повреждена линия электросетей, питающая станцию.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что это уже вторая подобная попытка террористов за два последних дня.

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"Так, вчера, во время выяснения группой экспертов объема ремонтно-восстановительных работ на поврежденных магистральных водоводах от насосной станции Юго-Донбасского водовода до ДФС вблизи населенного пункта Васильевка, боевики устроили взрыв заранее скрытого боеприпаса с целью имитирования обстрела со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что около 17:00 боевики открыли огонь из гранатомета в районе поселка Донец.

В целомситуация вдоль линии фронта в зоне АТО остается спокойной.