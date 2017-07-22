На Донбассе сегодня "день покоя", боевики лишь трижды открывали огонь – штаб АТО

В штабе антитеррористической операции заявили, что сегодня на Донбассе «день покоя», ведь боевики лишь трижды отрывали огонь. Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

Читайте такжеВ штабе АТО опровергли информацию о пострадавших украинских военных в результате пьяной ссоры«День покоя. Именно так можно охарактеризовать 22 июля в зоне проведения АТО. В предыдущие дни боевики наращивали огневые провокации, и за сутки в среднем фиксировалось до 30 случаев нарушения перемирия. Сегодня же, в светлое время суток, вдоль линии разграничения было тихо», - говорится в сообщении.

«Два ночных обстрела наших позиций вблизи Крымского и Широкино были около 2 часов ночи и характеризовались как прицельные», - отметили в штабе.

Еще один раз бандформирования открыли огонь из гранатомета около 17.00 в районе поселка Донец.

При этом в штабе отметили, что относительное затишье в зоне АТО, прежде всего, связано с адекватными и асимметричными действиями украинских воинов на предыдущие огневые провокации.

«За прошедшие дни враг понял - силы АТО не только держат прочную оборону, но и способны заставить противника дорого заплатить за нарушение мира», - отмечается в сообщении.